Firenze – Sostegno al commercio, all’artigianato e alle librerie indipendenti per organizzare eventi che abbiano lo scopo di sostenere l’economia fiorentina. E’ quanto ha deciso l’assessore al commercio Federico Gianassi che, con una delibera, ha stanziato 175mila euro destinati alla concessione di contributi per progetti delle attività economiche fiorentine. “Organizzare eventi, iniziative o addobbare le strade di quartiere per scommettere sul rilancio del commercio e dell’artigianato – ha spiegato Gianassi – anche in vista delle prossime feste del Natale. Come Amministrazione siamo vicini alle nostre botteghe e con questo bando, che sarà pubblicato a breve, andiamo a finanziare progetti legati alla promozione economica ed alla valorizzazione del territorio fiorentino”.

Il bando si rivolge a tre diverse categorie di progetti che abbiano come scopo la promozione economica locale e una ricaduta positiva sul territorio. Ci sono 45mila euro a disposizione di progetti di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico o di spazi e luoghi dedicati all’artigianato, prevedendo un contributo massimo di 5.000 euro a progetto fino alla copertura massima del 85% delle spese sostenute. Sono invece stanziati 10mila euro per promozione e valorizzazione delle librerie indipendenti. Inoltre Palazzo Vecchio stanzia 120mila euro per progetti di animazione e promozione economica programmati dai diversi Centri Commerciali Naturali o da associazioni di commercianti formalmente costituite, prevedendo un contributo massimo di 7.500 euro a progetto fino alla copertura massima dell’85% delle spese sostenute.