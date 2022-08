Castelfranco di Sotto – E’ sotto controllo l’incendio che ha distrutto 20 ettari tra bosco (5 ettari) e sterpaglie (15 ettari) a Villa Campanile, frazione del comune di Castelfranco di Sotto (Pisa), al confine con la provincia di Lucca. L’altro fronte del fuoco era nel territorio di Altopascio (Lucca).

Lo hanno annunciato i vigili del fuoco inviati dai comandi di Pisa, Lucca, Pistoia e Prato. Per domare le fiamme è stato necessario anche l’intervento di due elicotteri e di numerose squadre dell’antincendio boschivo regionale.

Il fuoco ha distrutto anche un cascinale disabitato e mandato in fumo alcuni ettari di area boscata. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Nella zona sono intervenuti i carabinieri forestali. Le fiamme sono arrivate vicine ad alcune abitazioni ad Altopascio (Lucca), nella zona di via Romana.