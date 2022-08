Firenze – Fermato ieri mattina a Firenze dalla polizia municipale un uomo che stava spacciando droga in pieno centro storico, piazza Mentana. Processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato con l’aggiunta del divieto di dimora a Firenze.

Lo spacciatore è stato notato da un agente che si stava recando in ufficio e riconosciuto come un tunisino già denunciato nel febbraio scorso per reati legati all’immigrazione. In quell’occasione l’uomo era stato trovato in possesso di molto denaro in contanti di cui non aveva saputo giustificare la provenienza mentre all’interno dell’appartamento era stata trovata cocaina.

L’uomo è stato dunque pedinato mentre in monopattino andava verso il centro. Giunto in piazza Mentana, il nordafricano è stato raggiunto da un uomo col quale ha effettuato uno scambio. I due sono stati fermati dagli agenti: il secondo uomo, italiano, ha ammesso di aver appena comprato cinque dosi di cocaina, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 200 euro. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore invece, privo di documenti, è stato sottoposto a fotosegnalamento e visti i precedenti è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.