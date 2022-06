Firenze – Oggi, domenica 12 giugno, due uomini, italiani, si sono affrontati a pistolettate dentro un palazzo di via Baracca a Firenze e tutti e due sono stai ricoverati all’ospedale Careggi. Il più grave è in prognosi riservata. La notizia è stata diffusa dai carabinieri, intervenuti sul posto. Presente anche il pm di turno. Secondo quanto emerso tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali. Le indagini sono seguite dai carabinieri del reparto operativo. Entrambi i feriti sono conosciuti alle forze dell’ordine. In particolare, come dicono i carabinieri, il più anziano dei due, 72 anni, si trovava agli arresti domiciliari, mentre l’altro, 52, non risulta fosse residente nel palazzo dove è avvenuta la sparatoria.