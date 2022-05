Firenze – Spari alle Cascine, stamattina verso le 10, nei pressi della fermata della tramvia “Carlo Monni”. A condurre le indagini i Carabinieri, che al momento stanno vagliando la posizione di un poliziotto di 47 anni, che sarebbe in servizio al corpo di guardia della Questura. Per il poliziotto e la sua compagna sarebbe scattato l’arresto per resistenza. Secondo quanto ricostruito finora, sembra che sia scoppiata una lite tra un immigrato del Gambia e il poliziotto. Ancora sconosciuto il motivo che avrebbe indotto il poliziotto a sparare in aria. La vicenda è ancora in corso di accertamento, e restano sconosciuti, oltre al movente, anche la dinamica e il contesto in cui l”’ episodio si è verificato.

La questione è stata commentata a stretto giro dagli esponenti della Destra cittadina, che hanno additato la vicenda come l’ennesima prova di “debolezza”, circa il tema sicurezza, della giunta a maggioranza Pd.

Il sindaco, Dario Nardella, ha rilasciato un commento: “Ringrazio i carabinieri che hanno fatto subito chiarezza su un episodio che è ben diverso da come era stato strumentalmente rappresentato dai soliti allarmisti di estrema destra che, invece di aspettare i primi risultati delle indagini, hanno subito parlato di città in mano alla delinquenza”.