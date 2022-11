Firenze – “Un anno, una notte“: il trauma dei sopravvissuti al Bataclan nella storia di una giovane coppia. Da domenica 13 novembre in esclusiva allo Spazio Alfieri il bellissimo film del pluripremiato regista spagnolo Isaki Lacuesta

Una giovane coppia assiste a un concerto al Bataclan di Parigi la fatidica notte del 13 novembre 2015. Entrambi sopravvivono all’attacco, ma quando lasciano il teatro non sono più gli stessi. Entrambi vivono il trauma a proprio modo e occupano mondi differenti. Ramón, ferito e scioccato, cambia vita, lascia il lavoro, va in terapia, si dedica all’insegnamento, sa di non poter dimenticare; Céline, invece, va avanti, continua nel suo lavoro di assistente sociale, sostiene il suo compagno ma alla lunga crolla anche lei. Come possono, Ramón e Céline, tornare a parlarsi e capirsi, a vivere insieme nonostante tutto?

Mostrando il caos interiore dei due protagonisti (magnificamente interpretati da Nahuel Pérez Biscayart e Noémie Merlant), il film quasi riconosce la propria impotenza; l’impossibilità, cioè, di rappresentare lo smarrimento.

Tratto dal romanzo “Paz, amor y death metal” di Ramón González, che con la fidanzata è realmente sopravvissuto al massacro del Bataclan, il film è il resoconto di ciò che avviene dopo un trauma: l’inevitabile negoziazione tra il ricordo e la realtà, nello spazio e nel tempo di una città ferita.

Tra i protagonisti del film c’è anche la musica – dice il regista Isaki Lacuesta – “L’attacco è avvenuto in un’arena da concerto e uno degli obiettivi espliciti dei terroristi era quello di attaccare lo stile di vita rappresentato da quei brani che sono stati interrotti dalla sparatoria. Abbiamo cercato di fornire allo spettatore un’esperienza sensoriale potente per tutto il film, con un mix di registrazioni realistiche e lievi spostamenti di contesto per evidenziare e attirare il pubblico negli stati d’animo o negli stati d’animo del personaggio. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di permettere agli spettatori di identificarsi con l’esperienza di Ramón e Céline e, soprattutto, di far sviluppare la capacità di rivisitare e ripensare questi eventi, che consideriamo cruciali per comprendere il nostro mondo di oggi. A questo proposito, il film è un invito al pubblico a chiedersi: conduciamo le vite che vogliamo condurre?”.

Spazio Alfieri

da domenica 13 novembre, ore 17.00 – 19.15-21.30

Un anno, una notte

Regia di Isaki Lacuesta. con Alba Guilera, Miko Jarry, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, Nahuel Pérez Biscayart. Titolo originale: Un año, una noche. Genere Drammatico, – Spagna, 2022, durata 120 minuti

Info tel.055 53 20 840 – www.spazioalfieri.it – intero € 8,00 – ridotto € 6,00