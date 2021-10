Firenze – In esclusiva allo Spazio Alfieri la visione del documentario Suole di vento dedicato alla figura di Goffredo Fofi. Il regista Felice Pesoli e la scrittrice e studiosa Roberta Mazzanti – che ha scritto nella rivista fondata da Fofi Linea d’Ombra – introducono il film al pubblico.

Goffredo Fofi (foto) non vuole essere definito un intellettuale, ma ha passato la vita a fondare riviste culturali, scrivere libri, recensire film, mentre faceva anche scioperi della fame, volantinaggi ai cancelli della Fiat e mense per i bambini proletari.

Nel film Suole di vento, dedicato alla sua vita di impegno e di lotta, è raccontata la necessità di Goffredo Fofi di andare di volta in volta dove ritiene sia più opportuno svolgere un efficace lavoro politico e culturale, con i ricordi delle persone che ha incontrato nel corso della sua vita, come Elsa Morante, Carmelo Bene, Danilo Dolci, Aldo Capitini, Totò, Luis Bunuel, Ada Gobetti, Raniero Panzieri, Pasolini, Fellini e molti altri. Persone con cui “è stato bello litigare” ma con cui, in certi casi, è stato altrettanto bello riconciliarsi.

E poi il ’68, i gruppi extraparlamentari, gli eccessi ideologici, la scoperta di nuovi scrittori e registi, il lavoro sociale come ultima risorsa della politica. Dal profilo di un intellettuale eretico e di uno straordinario organizzatore culturale emerge una visione fortemente critica nei confronti della società italiana, dei suoi meccanismi di potere, delle ingiustizie che la segnano. Goffredo Fofi è spesso tagliente nei confronti degli uomini di cultura che non vogliono o non sanno più contrapporre a un progressivo processo di omologazione uno sguardo e un linguaggio critico, che rimetta al centro del pensiero una viva tensione per la giustizia sociale e per la libertà.Suole di vento

lunedì 11 ottobre, ore 21.30

di Felice Pesoli

genere: documentario – durata: 81 minuti – produzione: Italia 2020

sarà presente il regista Felice Pesoli con Roberta Mazzanti