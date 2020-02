Firenze – A trent’anni dalla morte di Sandro Pertini, il presidente più amato nella storia della Repubblica Italiana, lunedì 24 febbraio h. 21.30 allo Spazio Alfieri un omaggio con la proiezione in esclusiva del biopic di Giambattista Assanti Il Giovane Pertini, combattente per la libertà, introducono la proiezione: Giambattista Assanti, regista, Stefano Caretti, storico e cosceneggiatore, Valdo Spini, presidente Fondazione Circolo Rosselli, con il critico cinematografico Claudio Carabba.

Nel tentativo di una riscoperta del neorealismo, le scene del film si riferiscono al giovane Pertini, dalla sua adesione al Partito Socialista avvenuta dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti e si sviluppa lungo il percorso antifascista, dal dramma di esiliato politico fino alla lotta partigiana. Nel narrare gli aspetti salienti di quel momento storico vissuto da Sandro Pertini, il film mette in mostra uno spaccato sociale dell’Italia di allora, con tutte le sue contraddizioni ed i drammi personali e familiari di chi ha combattuto per la libertà e per la democrazia.

Le lettere che Sandro Pertini scriveva, già in esilio in Francia, raccontano il suo entusiasmo di fervido socialista. Attraverso i suoi scritti e le sue testimonianze, lo spettatore partecipa alla sua avventura di fuggiasco, detenuto e poi confinato politico. I suoi scritti, peraltro molto sofferti, con la madre Maria Muzio, raccontano di alcune amicizie vissute con alcuni dei suoi compagni socialisti (Claudio Treves, Filippo Turati, Adriano Olivetti, Ferruccio Parri) e di un grande amore, per la sua fidanzata Matilde, sacrificato ai quattordici lunghi anni di prigionia e confino.

Regia

Giambattista Assanti

Cast

Dominique Sanda, Gabriele Greco, Gaia Bottazzi, Andrea Papale, Ivana Monti, Massimo Dapporto, Cesare Bocci, Nicola Acunzo, Roberto Nobile, Valdo Spini, Michele Enrico Montesano, Silvia Traversi, Paolo Rossi Pisu, Antonio Pisu, Stefano Caretti, Salvatore Misticone, Massimiliano Buzzanca, Dodo Gagliarde, Michele Cosentini.

Scritto da

Giambattista Assanti e Stefano Caretti

tratto dal libro:

“Sandro Pertini Combattente per la Libertà”

a cura di Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti

editore: Piero Lacaita