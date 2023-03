Firenze – Oggi, lunedì 6 marzo, alle ore 17, presso lo Spazio Rosselli, via degli Alfani 101r, in occasione della giornata della Donna, presenteremo il libro “IL LAVORO CHE C’E’ e il reddito di cittadinanza” di Patrizia Baratto e Roberto Giuliano (P.S ed.). Interverranno Alessandra Pescarolo, Società italiana di storia del lavoro, Emanuele Vannucci, Professore Università di Siena, Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli. Saranno presenti e interverranno gli autori. Nell’occasione Patrizia Baratto illustrerà anche la certificazione sulla parità di genere una procedura prevista dal PNRR al fine di raggiungere gli obiettivi europei in merito alla tematica D&I (diversity & inclusion) che rende obbligatoria l’adozione delle policy sulla diversità ed inclusione, per le imprese con più di 50 dipendenti.