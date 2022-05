Firenze – Slc Cgil Area vasta, Fistel Cisl e Uilcom Uil, in riferimento a notizie uscite sulla stampa, chiedono “un immediato chiarimento alla Fondazione e al suo Presidente, perché intervenga e dia risposte ai lavoratori e alle lavoratrici del Maggio Musicale Fiorentino”.

In particolare, aggiungono le sigle sindacali, “chiediamo risposte e chiarimenti su come vengono spese le risorse della Fondazione con particolare riferimento alle spese di funzione della Sovrintendenza. Dove le spese risultassero non congrue, chiediamo che la Presidenza si attivi con urgenza mettendo in atto iniziative coerenti”.

Il tema è stato sollevato da Fdi in due interrogazioni analoghe depositate una in Consiglio regionale e un’altra in Consiglio comunale a Firenze, i due enti sono soci e finanziatori della fondazione lirico-sinfonica.

Secondo quanto riporta l’Ansa, il soprintendente Alexander Pereira afferma che tutte le spese “hanno una spiegazione e per ognuna ci sono giustificativi e tutte sono compatibili e in linea col regolamento del Maggio che indica i tetti massimi”. Pereira ricorda il ‘fundraising’ fatto “tramite i miei contatti e che “per quanto riguarda le spese del “panettiere, del supermercato, del pescivendolo”, spiega Pereira, “possono essere oggetto di critiche perché male interpretate”.

Ma “non è un segreto per nessuno – rivela – che io ami cucinare e ospitare a casa mia, e di tanto in tanto mi metto ai fornelli per spirito conviviale e cioè vale a dire con lo stesso spirito di contribuire sempre di più al rilancio del Maggio per ospitare finanziatori e artisti. Saltuariamente e con gioia e piacere, succede che io prepari per loro piatti con i prodotti presi alla bottega vicino casa, alla pescheria o dal macellaio”. Per quanto riguarda la spesa alla casa d’asta, continua ancora Pereira, “è ridicolo che si pensi che sia una spesa per me: ho usato la carta di credito per il regalo al maestro Zubin Mehta per festeggiare i suoi 85 anni.