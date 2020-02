Viareggio – Sfilata in notturna dei carri allegorici a Viareggio per il giovedì grasso. A conclusione del 4° Corso del carnevale di Viareggio 2020, per la prima volta, si è svolto anche uno spettacolo pirotecnico. Il pomeriggio è iniziato con la festa dei più piccoli al rione Vecchia Viareggio, da dove è partita la sfilata con le maschere che ha raggiunto i viali a mare e dove, alle 18, è iniziata la sfilata dei carri allegorici per il quarto corso di Carnevale. I corsi mascherati sono nuovamente in programma il 23 febbraio alle 15 e il 25 febbraio alle 17. Martedì grasso ci sarà la conclusione del Carnevale 2020 con la proclamazione dei vincitori.

Foto di Matteo Moriconi