Firenze – Torna il progetto ‘Potenziare e innovare lo sport per tutti’, che prevede un rimborso annuale per l’iscrizione e la frequenza ai corsi (annuali/semestrali/quadrimestrali/trimestrali o di durata inferiore) corrisposto a imprese, società, associazioni, enti affiliati a Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), Discipline sportive associate (Dsa), con sede dell’attività nel Comune di Firenze, che già annoverano fra i propri tesserati o che inseriranno ex novo, nei corsi già avviati, soggetti minorenni appartenenti a nuclei familiari con Isee 2022 non superiore a 40mila euro.

I requisiti per aderire al progetto: avere un/a figlio/a fiscalmente a carico di età inferiore ai 18 anni residente nel Comune di Firenze alla data di scadenza dell’avviso (o essere tutore nominato dal Tribunale di soggetto di età inferiore ai 18 anni residente nel Comune di Firenze) e avere un Isee 2022 non superiore a 40mila euro (nel caso di minore tutelato non incluso nel nucleo anagrafico del tutore verrà considerato l’Isee del minore). Sarà possibile presentare domanda fino alle 23:59 del 16 settembre 2022 collegandosi al link https://servizionline.comune.fi.it/sportpertutti/form/guest.

Per quanto riguarda i rimborsi alle società sportive, possono aderire imprese, società, associazioni, enti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione a Fsn, Eps, Dsa per la disciplina sportiva di riferimento; insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. lgs. 50 del 2016; svolgimento della propria attività sportiva nel Comune di Firenze. I soggetti già coinvolti nell’iniziativa dalla precedente stagione sportiva 2021/2022 potranno modificare e/o aggiungere le discipline sportive svolte; modificare e/o aggiungere strutture, site nel comune di Firenze, destinate allo svolgimento delle attività; allegare tariffario aggiornato alla stagione sportiva 2022/2023. Anche in questo caso, sarà possibile presentare domanda fino alle ore 23:59 del 16 settembre 2022 al link https://servizionline.comune.fi.it/societasportive/sport-per-tutti-2022.