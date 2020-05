Firenze – Gli studenti del Liceo classico Galileo di Firenze, interessati allo sport ed all’attività fisica, sono pronti ad affrontare il ritorno alla normalità senza dover ricorrere ad un recupero fisico ed atletico.

Sono pronti perché in questo lungo periodo di forzato riposo a causa del virus, hanno svolto a casa una intensa e coordinata serie di esercizi suggeriti dal professore Domenico Carlucci e dai suoi colleghi Moncada, Gattuso e Palmierini tutti docenti del liceo. In più si sono cimentati con le tesine legate allo sport ed alla scienza dello sport.

Questa attività tenuta tra le mura domestiche consentirà agli studenti del Liceo Galileo di presentarsi alla ripresa della normalità, in condizioni tali da svolgere subito e con profitto attività fisica e per alcuni anche agonistica.

Nei loro programmi c’era anche il viaggio per presenziare all’accensione della fiaccola olimpica. Un progetto rimasto sulla carta perché la fiaccola è stata accesa il 12 marzo a porte chiuse (presenti invece all’edizione delle olimpiadi del 2016).

Tra gli studenti del liceo è anche in netta ascesa l’interesse per il calcio femminile sport dal 1986 nella Federcalcio italiana (primo campionato del mondo in Cina nel 1991 ed entrata nelle olimpiadi nel 1996 ad Atlanta).

Un esempio di questa notevole crescita è offerto anche dalla partita Juventus-Fiorentina giocata in uno stadio esaurito di spettatori.