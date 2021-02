Firenze – Una scuola di formazione per abilitare unità cinofile per il salvataggio in mare. E’ la proposta che Alessandro Zannini e Alessandro Iozzelli, rappresentanti dell’Organo Tecnico Nazionale del C.S.E.N – Cinofilia da soccorso, hanno illustrato al consigliere del presidente della Regione per lo sport, Massimo Pieri, durante l’incontro che si è svolto a Palazzo Strozzi Sacrati.

Al centro della riunione, l’attività cinotecnica legata alla disciplina del soccorso in acqua a tutela della salvaguardia e sicurezza della vita in mare, insieme ad alcune criticità emerse nella complessa realtà del mondo della cinofilia di protezione civile.

Da qui è scaturita la proposta di individuare appositi percorsi per il riconoscimento e l’abilita­zione delle varie figure impiegate nel processo formativo per il soccorso in mare, attività tra l’altro basata perlopiù sul volontariato. L’incontro si è concluso con l’impegno del consigliere Pieri a fissare una riunione con l’assessora Serena Spinelli per definire il progetto