Fucecchio – Il 21enne Leonardo Marchiori dopo aver vinto sabato la Firenze-Empoli, si è anche aggiudicato il circuito a Torre di Fucecchio per élite ed under 23. Sono stati 140 i partecipanti. Il circuito decisamente impegnativo si è concluso in volata. E Marchiori si è confermato grande velocista.

Ordine d’arrivo : 1°) Marchiori Leonardo (km. 100,media 42,110; 2°) Gazzoli Michele (Team Colpak Brescia); 3°) Nencini Tommaso (Mastromarco Pistoia); 4°) Allori Manuel (Team Maltinti Empoli); 5° Zambelli Samuel (Iseo Carnoval); 6°) Pesci Manuel (Ciclistica Malmantile); 7°) Marounan Omar (Maltinti); 8°)Ferri Niccolò (Team Mastromarco); 9°) Benedetti Gabriele (Team Petroli Firenze Hopplà); 10° Tiberi Antonio (Team Colpak Brescia).