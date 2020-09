Firenze – Stadio Franchi, come denunciato da varie parti, al netto del calcinaccio che poche settimane fa sfiorò il patron della Fiorentina Rocco Commisso, il novantenne gioiello architettonico di Pierluigi Nervi, non sta benissimo. Scatta perciò la domanda d’attualità del consigliere Giorgetti, cui risponde l’assessore Guccione: oltre ai vari interventi messi in campo in precedenza, il Comune metterà altri 700mila euro sullo Stadio Franchi. Obiettivo: utilizzare l’impianto in sicurezza, così come la relazione dell’Università fiorentina ha evidenziato. Dunque, avanti con gli interventi programmati oltre al nuovo intervento.