Firenze – Il Tar della Toscana dice no. Il ricorso della Fondazione Nervi presieduta da Marco Nervi, nipote del famoso architetto Pier Luigi cui venne commissionata la struttura negli anni ’20 dal marchese Ridolfi da Verrazzano, riguarda lo stadio di Firenze e per il Tribunale amministrativo regionale è inammissibile per difetto di legittimazione. La Fondazione Nervi aveva aperto il procedimento nei confronti del Mic, della Soprintendenza e del Comune di Firenze.

La Pln Project, ovvero la Fondazione degli eredi Nervi, con sede legale a Bruxelles, aveva intentato ricorso contro il progetto dello stadio Franchi di Firenze, con una particolare attenzione critica alla tettoia.

Nel merito, si legge nella sentenza, “deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse della ricorrente a proporre l’impugnazione”. Il Tar ha condannato la Fondazione al pagamento di mille euro.

Soddisfazione da Palazzo Vecchio, che tuttavia non interviene direttamente sulla notizia, ma fa sapere che ” si continua a lavorare con costanza e perseveranza al progetto del restyling dell’impianto sportivo”.