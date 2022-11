Firenze — Riceviamo da Italia Nostra e pubblichiamo:

“Italia Nostra a suo tempo ha fortemente sostenuto l’idea che lo stadio non dovesse essere demolito, ma piuttosto adeguato rispettandone le caratteristiche e che complementare a questo intervento si dovesse migliorare e riqualificare lo spazio pubblico della cosiddetta “campana di Campo di Marte” in cui insiste.

Il Comune col concorso bandito nel 2021 ha aderito solo alla prima parte delle richieste fortunatamente rinunciando alle sciagurate ipotesi di demolizione, ma ha strumentalizzato la richiesta di riqualificazione per proporre un insieme di interventi sulla mobilità e per la edificazione di 15.000 mq di spazi per servizi, anche commerciali, ipogei che appaiono, più che inutili, dannosi per l’economia e l’ambiente del quartiere. Sull’ambiguità della procedura tenuta quasi segreta dal Comune Italia Nostra ha già espresso molte riserve.

Nella assemblea convocata dal Comune le soluzioni date dal progetto vincitore alle richieste del bando sono state illustrate in riferimento a due argomenti: il progetto di restauro dello stadio con la nuova copertura e il masterplan per la sistemazione urbanistica dell’area comprensivo del tracciato della linea tranviaria 3.2.2.

Il progetto di ristrutturazione dell’opera di Nervi risultato vincitore applica le prescrizioni date dal Ministero Beni Culturali. Dal punto di vista della salvaguardia del monumento occorrerà esaminare in dettaglio il progetto, anche se da un punto di vista urbanistico e sociale l’intervento appare sostenibile.

Invece a proposito del master plan, che pretende di migliorare l’assetto del quartiere, si deve ribadire la sua sostanziale inadeguatezza, dato che si limita a poche ipotesi che non risolvono i problemi del rapporto fra stadio e quartiere: costruire nuovi spazi per terziario ipogei per circa 15.000 mq, che si aggiungono agli altri spazi commerciali ricavati all’interno dello stadio; proposte per il tracciato della tramvia con conseguente adeguamento della viabilità e redistribuzione dei parcheggi che appaiono inaccettabili perché in contrasto con una visione di miglioramento sostenibile del quartiere.

Circa gli spazi commerciali ipogei, sono due i gruppi di motivazioni per rifiutarli:

– in primo luogo da un punto di vista urbanistico e sociale un tale intervento è privo di giustificazione, e anzi produrrebbe la crisi dell’economia commerciale del quartiere che si regge su un delicato equilibrio di piccole attività diffuse strettamente integrate alla residenza e agli spazi pubblici;

– dal punto di vista ambientale inoltre l’edificazione “ipogea” non elimina il consumo di suolo e neppure l’impronta impermeabilizzata che altera l’equilibrio idrogeologico, dato che sotto il solaio “verde” si adagia un edificio alto fino a 4 piani, con conseguente innalzamento della temperatura sottraendo la possibilità di disporre di 15.000 mq di alberi che invece potrebbero abbassarla;

– si tratta per di più di un intervento in contrasto col vigente piano comunale che dovrà essere adattato, secondo un metodo arretrato di costruire il piano seguendo le indicazioni puntuali e di settore anziché secondo una visione generale guidata da obbiettivi di interesse comune;

– dal punto di vista della sostenibilità economica, si deve precisare che la ristrutturazione dello stadio è finanziata con fondi pubblici e non richiede soluzioni di compartecipazione con investitori privati; non è ammissibile che le opere pubbliche si facciano solo se qualche privato ci guadagna, anche laddove il finanziamento delle opere è a carico dello Stato: si tratta quindi di un vantaggio che sarebbe conferito senza ragione ad un privato.

Circa la mobilità il tracciato proposto della linea 3.2.2 di tramvia Piazza Libertà-Rovezzano appare l’incongrua ripetizione della linea ferroviaria adiacente; se si volesse veramente proporre una nuova linea tramviaria, la si dovrebbe distanziare al massimo dall’attuale tracciato ferroviario (quanto meno lungo viale Paoli) e proporre un percorso complementare e integrato alla rete ferroviaria. Fra altre conseguenze negative sotto il profilo ambientale ed ecosistemico del progetto della linea 3.2.2 sono da ricordare: A. l’abbattimento di ben 464 alberature adulte presenti sui viali attraversati (20 su Don Minzoni, 60 su dei Mille, 66 su Fanti, 30 su Malta, 93 su Duse/Verga, 91 su Gignoro). B. I parcheggi del controviale sotto le finestre dei complessi di case popolari saranno trasformati in carreggiata di transito e i nuovi parcheggi compensativi saranno redistribuiti e concentrati in poche aree, senza che sia chiaro se saranno a pagamento o no.

Si conferma inoltre la critica sull’assenza di trasparenza del processo seguito dal comune, limitato ad una sessione illustrativa della proposta peraltro convocata quasi di nascosto e limitata a qualche centinaio di persone: un progetto di questa portata avrebbe dovuto essere assogettato ad un percorso partecipativo fin dalla precisazione del bando e dalla discuccsione dei risultati.

Occorre quindi ridurre al minimo necessario gli spazi ipogei (eliminando le funzioni inutili come gli spazi commerciali, l’albergo, ecc.e mantenendo semmai la piscina e i parcheggi) e invece integrare sostanzialmente il master plan. I criteri per la riqualificazione dell’area infatti dovrebbero basarsi su principi molto diversi, più cauti e aderenti alla realtà del quartiere e dei suoi bisogni: restauro del disegno originale degli spazi pubblici e nuova rete di connessioni fra i “recinti” delle varie società sportive in modo da creare nuovi e gradevoli percorsi pedonali e ciclabili fra le diverse parti del quartiere e con la stazione di Campo di Marte; tutela ed espansione delle aree alberate utilizzando le superfici dismesse dai campi di calcio per creare nuovi boschi urbani e nuove aree di gioco; miglioramento della funzionalità delle attività già in essere, studiandole una per una (campi giochi, aree ricreative, campi sportivi, palestre, ecc.); estensione del piano di riqualificazione alle aree ferroviarie dismesse per formare nuovi servizi urbani (parcheggi, percorsi, servizi); progetto di mobilità con studio dei flussi in entrata e uscita in occasione delle partite e con linea tramviaria integrata alla ferrovia.

Un programma di questo genere orientato a riqualificare i servizi e gli spazi pubblici risponde ai bisogni effettivi degli abitanti, ha costi pubblici contenuti e può però offrire anche ai privati occasioni di investimento socialmente utile.”.