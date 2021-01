Firenze – Stamattina il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’assessora al welfare Sara Funaro si sono recati con i volontari a distribuire pacchi alimentari. “Con questi aiuti e con i buoni spesa, possiamo aiutare più di 10mila persone in difficoltà. Uno sforzo immane, possibile grazie ad una rete di 43 associazioni di volontariato cittadine con decine di punti di distribuzione”, ha detto il sindaco.

A margine dell’iniziativa, ha anche affrontato un tema che sta molto a cuore alla città, vale a dire, lo stadio Franchi e il suo futuro. “Stiamo cercando le risorse pubbliche, faremo il concorso internazionale di progettazione: non è più in discussione l’ipotesi di fare o no il Franchi nuovo, lo faremo, rispettando tutti i criteri di conservazione ma anche tutti gli standard per avere uno stadio di assoluta modernità dal punto di vista ambientale e funzionale”. Dunque, ribadisce Nadella, il restyling dello stadio “è una certezza”.