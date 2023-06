Firenze – Matteo Renzi, “al di fuori di ogni logica da campagna elettorale”, contro il sindaco ex delfino Dario Nardella sulla questione stadio di Firenze, punctum dolens della giunta, dopo i tre no, due istituzionali e uno di fatto, ricevuti sulla vicenda della ritrutturazione del Franchi firmata Arup. Il senatore di Italia Viva, oggi a Firenze in conferenza stampa in quel palazzo che lo vide intraprendere la strada del premierato e segretariato del Pd, ha messo giù duro il tema: “Tre mesi fa – esordisce – avevamo già detto ciò che sarebbe successo. Tutti a dire che ci sarebbero stati i soldi dell’Europa, e l’Europa ha detto no. Poi, i soldi del governo, e il governo ha detto no. Poi, si confidava nella gara ed è andata deserta. Oggi la situazione è: o si va allo scontro come dice il sindaco con la causa al Tar, o si cerca l’accordo”. Il Comune contro lo Stato, dice Rrenzi, una follia. Dario, fermati”. E se Dario si fermasse, cosa dovrebbe fare? La parola è una, un accordo. Con chi, col governo di Giorgia Meloni. “E’ il momento giusto – dice Renzi – l’accordo è molto semplice: si prendono i denari dello stato e si mettono su ciò che serve a Firenze. E’ bene dirlo, lo stadio Artemio Franchi col progetto Arup non si farà mai. E’ il segreto di Pulcinella. Lo sanno tutti. non sta in piedi: non dal punto di vista architettonico, ma dal punto di vista economico”.

“Dare ad Arup altri soldi ad affidamento diretto – sottolinea Renzi – per fare il progetto esecutivo e fare una variante di bilancio per mettere altri soldi sul Padovani è una follia. Il comune di Firenze fermi le macchine, si faccia pagare dallo Stato italiano per quella parte di soldi che arriveranno e faccia un’operazione di finanziamento che metta i finanziamenti della cultura su questioni culturali. Si faccia lo stadio col progetto della Fiorentina ideato da Casamonti, o con un qualunque progetto pagato dalla Fiorentina con le curve che vengono giù, facendo da parte del governo un atto che svincoli le curve dal vincolo della Sovrintendenza, dal momento che non c’è un senso al mondo che le curve dello stadio debbano essere vincolate, dal momento che non c’è un Sovrintendente che possa affermare che c’è un valore storico della curva Ferrovia”.

La sintesi della conferenza stampa odierna la fa lo stesso Renzi: “Avevamo visto giusto su tutto. Volete un modello che funzioni? Bagno a Ripoli, il Viola Park. Il comune di Firenze e il governo devono fare un accordo economico che porti al comune di Firenze soldi come compensazione per il fatto che è saltato, lo stadio Franchi, dal Pnrr. Ma dal momento che è saltato, è saltato. Non dai soldi ad Arup ad affidamento diretto, a che titolo? Non dai soldi per il progetto esecutivo quando sai che non ci sono i fondi per finire”.

Si procede a lotti? “Lo stadio non si può fare a lotti – continua Renzi – la tramvia si può fare a lotti, lo stadio no”. A suggello di tutto, “si chiede alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, di fare un decreto legge in cui sia scritto che le curve dello stadio Artemio Franchi non sono vincolate e si possono tirare giù”. Se si arriva a questo, dice Renzi, il gioco è fatto perché il progetto per lo stadio lo stadiio Franchi c’è, ed è quello della Fiorentina (Casamonti). Commisso inoltre, vista la vicenda del Viola Park, si dimostra affidabile, e il metodo Casini (il sindaco di Bagno a Ripoli) viene indicato ad esempio. E, dice ancora Renzi, 2il momento ora è favorevole” per un approccio di accordo col governo, perché c’è interesse da entrambe le parti.

Se questo è il messaggio, per Firenze si carica di un significato particolare, di cui si lascia intravedere qualche lampo a termine conferenza. La presenza infatti di tutto lo stato maggiore fiorentino di Italia Viva, in primis la consigliera comunale ex Pd ora IV Mimma Dardano (assente l’assessora di Italia Viva Titta Meucci) autorizza a pensare che, nel momento in cui si passi a votare in consiglio sulla variazione di bilancio di 10 milioni per il Padovani (la struttura alternativa per gli allenamenti della Fiorentina), il sindaco potrebbe ricevere qualche sorpresa dagli esponenti di Italia Viva. Che, d’altro canto, visto il question time sulla vicenda già pronto per lunedì prossimo in consiglio comunale, non si potrebbe certo dire che peccherebbero di incoerenza.