Firenze – Giornalisti sempre più nel mirino anche a Firenze. L’ultimo attacco, a suon di minacce e insulti online, ha colpito una cronista della testata online Ok Firenze. Immediata la reazione dell’Odg della Toscana. comunicato quanto accaduto al prefetto di Firenze “certi che anche questa volta le autorità sapranno intervenire in maniera incisiva e rapida per impedire il diffondersi di pericolosi comportamenti che mettono a rischio la libertà di informazione nel |nostro Paese”.

Nei mesi scorsi infatti si erano già verificati casi di minacce e |insulti a giornalisti a Firenze, Livorno e Pisa con il pronto intervento dei prefetti interessati che avevano condannato gli episodi|e assicurato la massima vigilanza. L’Odg Toscana “manifesta piena solidarietà e vicinanza alla collega, al direttore e a tutti i redattori della testata Okfirenze e assicura che|continuerà a monitorare e denunciare qualsiasi caso del genere”.