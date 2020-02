Firenze – La stanzina dei bambini deve riaprire. A dirlo stavolta è la commissione 8 di Palazzo Vecchio, che ieri ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo Spc. La stanzina, posta in via del Leone all’angolo con piazza Tasso, è uno spazio chiuso ormai da anni per permettere lavori di messa in sicurezza. Di proprietà comunale, è sempre stata utilizzata dai residenti di San Frediano per piccole feste di compleanno e iniziative per i bambini. La sua chiusura, protrattasi nel tempo, ha innescato una vera e propria levata di scudi da parte della popolazione, dal momento che i lavori sono ancora in corso dopo due anni nonostante a varie riprese se ne sia annunciata la riapertura. Della questione si è fatto carico il Laboratorio Diladdarno, che unisce varie associazioni e gruppi di cittadini, “Siamo soddisfatti di questo importante risultato – commenta Palagi – ora aspettiamo il passaggio in consiglio comunale”.