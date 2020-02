Firenze – “Votiamo a favore della proposta presentata oggi dal Pd in Consiglio regionale a favore delle start-up innovative. D’altronde, il Movimento 5 Stelle è coerente con se stesso, e poiché una proposta analoga l’abbiamo già presentata noi più di un anno fa – bocciata però dalla stessa maggioranza che oggi la ripresenta – ci sembra logico appoggiarla”.

Questa la posizione espressa dal capogruppo dei pentastellati in Consiglio Giacomo Giannarelli. “Già un anno fa – ha aggiunto Giannarelli – volevamo introdurre un contributo di un milione e mezzo di euro a fondo perduto per le start-up innovative. Si trattava di un’importante iniziativa finalizzata a creare e sviluppare imprese di prodotti e servizi all’avanguardia e ad elevato valore tecnologico. Un’idea che secondo i nostri calcoli avrebbe portato al raddoppio del numero di nuove attività di questo genere in tutta la regione.

“Da tempo – conclude Giannarelli – il MoVimento 5 Stelle, a tutti i livelli istituzionali, si batte per il supporto all’innovazione e alle start-up. E’ notizia di poco tempo fa che il Fondo Nazionale Innovazione, fortemente voluto da Luigi Di Maio quando era Ministro per lo sviluppo economico, è pronto a partire. Il fondo ha una dotazione che potrà arrivare fino a 1 miliardo di euro e sarà a supporto dell’innovazione tramite investimenti diretti e indiretti. Oggi più che mai è importante creare e sviluppare imprese di prodotti e servizi all’avanguardia e ad elevato valore tecnologico. La Toscana può fare ancora molto in questo campo: recenti dati sul fermento imprenditoriale ci segnalano che su 8mila 500 start-up nate in Italia negli ultimi sei anni solo 400 hanno messo radici in Toscana.”