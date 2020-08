Firenze – Come sarà il viaggio del futuro? Due giovani viaggiatori, Francesco Cappoli e Chiara Radaelli, hanno ideato “Cicero experience”, una nuova maniera di viaggiare: scoprire i territori attraverso il racconto di chi li ama.

“Da un incontro quasi casuale- rivelano Francesco e Chiara- avvenuto a Piazzale Michelangelo, con un pensionato del luogo, abbiamo scoperto il vero volto di Firenze. Il suo racconto rivelava l’amore infinito per la sua terra. Nei nostri numerosi viaggi, in giro per il mondo, abbiamo incontrato, spesso, tanti “Cicero” come lui. Ecco perché abbiamo deciso di dar vita al nostro sogno: offrire a tutti i viaggiatori la possibilità di scoprire la bellezza e l’anima dei luoghi attraverso le persone e le loro passioni.”

Francesco Cappoli, laureato in Economia alla Bocconi e Chiara Radaelli, laureata in Giurisprudenza alla Cattolica, da viaggiatori sono diventati startupper e ci propongono di girare il mondo seguendo Cicero experience.

Basta visitare il sito www.ciceroexperience.com e prenotare un’esperienza. Ci sono diversi format che spaziano dalla natura all’enogastronomia, dalla chef experience al mondo dell’arte, dall’adrenalina alle imprese che hanno scritto la storia del territorio.⁣⁣

⁣⁣Selezionando il format che più ci interessa, possiamo scoprire tutte le esperienze che saranno disponibili.⁣⁣

“Vogliamo emozionare- concludono Francesco e Chiara- e puntare sulla qualità in ogni singola esperienza. La vera sfida è trovare esperienze sempre nuove e creare sinergie con il territorio”.