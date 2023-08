Firenze – Nella sera di ieri i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato un trentenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Firenze SMN, i militari hanno sottoposto a controllo il 30enne di origine senegalese, senza fissa dimora e noto agli operatori poiché già lo scorso 30 luglio, sempre in piazza Stazione, era riuscito a darsi alla fuga dopo aver ceduto ad un assuntore della sostanza stupefacente subito recuperata di militari.

Ieri sera invece l’uomo, immobilizzato dai militari, veniva trovato in possesso di ben 94 frammenti di crack e di un sasso di eroina per un peso complessivo di circa 20 grammi. Inoltre nel portafogli e in un marsupio detenuti dal soggetto, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, i militari trovavano la somma di 658 euro in banconote di vario taglio, il tutto posto sotto sequestro. Per i fatti contestati, il 30enne è stato tratto in arresto e condotto presso le locali camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattina odierna.