AREZZO – Domenica 10 settembre 2023, alle ore 17, Il Centro Polivalente delle Arti del Mosaico di Andreina, a Indicatore (Arezzo), ospita la presentazione di “La ragazza che sognava l’Africa”, romanzo di Stefania Chiappalupi edito da Officina Milena. L’iniziativa letteraria, moderata dal giornalista Marco Grosso, fa parte del progetto “Senza margini” ideato dall’associazione culturale Ezechiele APS e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze.

L’evento sarà anticipato alle ore 16 dalla presentazione dei risultati dei laboratori estivi e delle novità riguardanti i laboratori gratuiti di musica, mosaico e fumetto che si svolgeranno a Indicatore nei mesi di settembre e ottobre. Alle ore 18 ci sarà invece una jam session della Musaika School diretta dal maestro Massimo Nasorri. Per tutto il pomeriggio i visitatori potranno ammirare le opere esposte dall’associazione culturale l’Artefice e dal Cenacolo degli Artisti Aretini.

IL LIBRO

A una settimana dalle nozze la vita di Margherita, promettente avvocato in un famoso studio di Roma, viene stravolta da un drammatico evento. Il suo fidanzato è vittima di un grave incidente stradale, causato da un automobilista ubriaco. Margherita non riesce più ad andare avanti e decide di lasciare famiglia e carriera per partire come volontaria in Uganda, terra baciata dal sole ma martoriata dalle guerre.

In Africa dovrà fare i conti con le ristrettezze della vita all’interno dell’associazione “Gli angeli di Don Marco”, ma un incontro le cambierà il modo di pensare. Suor Anna la farà avvicinare a Dio e le insegnerà che la vita, anche la più disperata, vale sempre la pena di essere vissuta. Margherita dona anima e corpo all’associazione e soprattutto ai suoi ospiti: bimbi malnutriti e abbandonati a se stessi, che le insegneranno nuovamente a sorridere e la aiuteranno a non pensare alla sua vita passata.

Durante un’escursione a Kampala la donna incontra Giorgio, giovane dottore appartenente a Medici Senza Frontiere, che la porterà a scoprire i meandri africani più nascosti. Tra i due nasce subito una bellissima amicizia che presto si trasformerà in una passione travolgente. Margherita si lascia andare senza nessuna inibizione a questo nuovo amore, anche se dovrà fare i conti con i fantasmi del passato e con la malattia improvvisa che in Italia colpisce brutalmente sua mamma.

BIOGRAFIA

Stefania Chiappalupi è nata a Roma nel 1970, ma vive a Basaluzzo (AL). Scrive testi poetici dall’età di dodici anni e la carriera letteraria inizia nel 1990, quando una sua poesia viene pubblicata nella rubrica “È nato un poeta” nel giornale Confidenze. Da allora fa incetta di premi, riconoscimenti e menzioni speciali in vari concorsi nazionali.

Da anni si è avvicinata con successo anche al romanzo e ha già pubblicato “Un’occasione unica” nel 2013, “L’usignolo e occhi di cielo” nel 2016, “La ragazza che sognava l’Africa” nel 2021 e “L’Amore tra due mondi” nel 2022.