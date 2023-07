Firenze – Sabato 5 agosto 2023 si rinnova l’appuntamento con il “Premio Stelle dello Spettacolo”, una vera festa delle arti sceniche, nel cuore della Toscana. Sarà, infatti, anche quest’anno il suggestivo borgo medievale di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardegna (Siena), tra le vigne del Chianti, a ospitare la serata di gala che vedrà protagonisti grandi nomi dello show-business italiano e ospiti della cultura, politica, dell’imprenditoria provenienti da ogni parte d’Italia.

L’appuntamento è fissato per le 19,30, con il red carpet e il Cocktail di Benvenuto, che precederanno la cerimonia e lo spettacolo vero e proprio.

A ricevere i prestigiosi riconoscimenti per l’edizione 2023, la quarta, di questa manifestazione, nata nei mesi più duri della pandemia, come reazione a un necessario stop, che aveva messo a riposo forzato migliaia di lavoratori dello spettacolo dal vivo e del turismo, saranno l’attore Maurizio Micheli, a cui andrà il Premio Stelle dello Spettacolo alla Carriera, Beppe Dati, compositore e cantautore firma di alcune delle più significative pagine della musica italiana (da “Cirano” per Guccini a “Gli uomini non cambiano” per Mia Martini) che riceverà il Premio alla Carriera per la Musica,

Benedicta Boccoli, showgirl e attrice versatile e poliedrica, Premio “Gigi Proietti” alle Stelle della Commedia e Commedia Musicale, Dora Romano, protagonista del teatro, della fiction e del cinema, oltre gli stessi confini nazionali, Premio Speciale Teatro, Cinema e Televisione, Cinzia Berni, attrice e regista formatasi alla scuola di Gigi Proietti, autrice prolifica, Premio Stella della Drammaturgia, Daniela Airoldi, attrice protagonista in teatro, cinema e tv, caratterista e cabarettista, scoperta da Federico Fellini, Premio Poesia d’attrice “Federico Fellini”, Danila Stalteri, giovane attrice, produttrice e autrice, Premio Rivelazione per il Teatro Stagione 22/23, Sara Paniccià, in arte SindroMe, giovane cantante e cantautrice, Premio Musica Nuovi Orizzonti, Compagnia delle Formiche, eccellenza produttiva del musical e dei family show in Italia, Premio Speciale “Garinei e Giovannini” agli Artigiani del Teatro.

Insieme ai premiati saliranno sul palco anche i musicisti Marilena Catapano e Gianfilippo Boni, ad accompagnare Beppe Dati. La serata sarà condotta dal direttore artistico Marco Predieri, affiancato da Raffaele Totaro e dalla giovane Elettra Tercon, con le incursioni dell’illusionista Andrea Geminiano.

Come per le precedenti edizioni anche questa vedrà l’abbinamento ideale tra gli artisti e i grandi vini del territorio, scelti da sommelier ed enologi professionisti comparando le doti artistiche e umane dei destinatari alle caratteristiche organolettiche e gustative dei preziosi nettari.

Già dalla prima edizione, andata in scena nell’agosto 2020, il Premio inoltre apre alla formazione dei nuovi talenti, con stage rivolti ai giovani artisti, grazie al sostegno della Regione Toscana e anche in questa edizione sono molti i ragazzi che potranno accedervi gratuitamente, provenienti da tutta Italia, anche grazie a partnership importanti come quella con la trasmissioni tv “Dietro le Quinte”, ideata e condotta da Teresa Conforti, in onda a diffusione nazionale, che sarà anche presente il 5 con le sue telecamere, per un’edizione speciale. La manifestazione sarà anche seguita e ripresa da “Incontri d’Arte” di Fabrizio Borghini, per Italia 7. Il Premio Stelle dello Spettacolo gode dei patrocini di Consiglio Regionale della Toscana e Comune di Castelnuovo Berardenga. E’ realizzato da Altrove Teatro, con la produzione esecutiva di Laura Cellerini e la direzione artistica di Marco Predieri, la direzione tecnica di Matteo Lorini e gli allestimenti di 4EverEvents. L’evento è aperto al pubblico, con biglietto invito da richiedere al numero 3402533065.