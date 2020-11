Firenze – Sono arrivate anche all’ospedale San Giovanni di Dio le stelle di Natale donate dalla Coldiretti nell’ambito dell’iniziativa #stelleincorsia per omaggiare medici e infermieri dell’ospedale. Al segno di gratitudine che è arrivato dal mondo agricolo, si è unito anche il grazie degli assessori regionali all’Agricoltura, Stefania Saccardi e all’Ambiente, Monia Monni, entrambe questa mattina a Torregalli. A ricevere le stelle simbolo delle festività, c’erano anche i rappresentanti di medici e infermieri dell’ospedale: il direttore del presidio, Simone Naldini, i direttori del Pronto Soccorso, Gianfranco Giannasi e della Medicina Interna dell’ospedale, Alberto Fortini e il direttore del Dipartimento chirurgico della Ausl Toscana centro, Stefano Michelagnoli. In rappresentanza della direzione infermieristica c’era Simona Gensini. Per Coldiretti Toscana erano presenti il presidente, Fabrizio Filippi e il direttore, Angelo Corsetti. Nei prossimi giorni alle stelle di Natale di questa mattina se ne aggiungeranno altre 50.