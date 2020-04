Firenze – In contemporanea ad oltre 50 città di tutta Europa, 50 ragazzini fiorentini selezionati diventeranno giurati internazionali ed eleggeranno il miglior film europeo per ragazzi del 2019 nell’ambito dello Young Audience Award, evento promosso dall’Efa (European Film Award) in tutto il continente. Solitamente, per l’Italia, i film venivano visti in sala presso il Cinema Stensen, ma quest’anno, a causa del Coronavirus, saranno visti on line e anche le votazioni finali si svolgeranno on line.

Lo Stensen aderisce all’iniziativa con alcune modifiche nei contenuti in modo da valorizzare la diversa modalità di fruizione. Sono stati cioè inviati dei materiali didattici per cercare di stimolare un confronto sui temi principali dei film all’interno della famiglia, con domande sia per i ragazzi che per gli adulti.

A ogni giurato è stata inviata tramite email una password per effettuare il login ai 3 film finalisti. I film saranno visibili dal 23 al 25 aprile a mezzanotte sullo schermo del computer.

Solo i giurati che vedranno i 3 film per intero saranno abilitati al voto, che avverrà domenica 26 aprile dalle 12.00 alle 16.10. Saranno fornite delle linee guida per approfondire e discutere i film, cercando di stimolare un confronto all’interno della famiglia. Questa scelta, nonché il voto resta a piena discrezione e responsabilità del candidato.

Domenica 26 aprile dalle 10.00 alle 12.00 i giurati si potranno collegare via Zoom allo Stensen e approfondire insieme agli operatori del cinema i film visti, intervenendo in chat. A chi vuole partecipare consigliamo di farlo prima di votare. Il dibattito arricchirà ulteriormente le proprie opinioni! Dalle 16.00 alle 16.30 la cerimonia di premiazione sarà visibile sul sito dello Young Audience Award.

Di seguito i tre film in gara

ROCCA CHANGES THE WORLD di Katja Benrath (Germania, 101′)

Rocca è coraggiosa, divertente, unica: ha 11 anni e vive sola con uno scoiattolo mentre il padre astronauta la sorveglia dallo spazio. A scuola la sua condotta è spensierata e anticonformista, e difende la giustizia affrontando senza paura i bulli di classe e facendo amicizia con il senzatetto Caspar.

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani (Italia/Spagna, 102′)

Jack da piccolo ha creduto alla bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che suo fratello Gio, affetto dalla sindrome di Down, fosse un bambino “speciale” dotato di incredibili superpoteri. Ma quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello da non svelare. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado di farlo per primi…

MY EXTRAORDINARY SUMMER WITH TESS di Laura van Dijk (Olanda/Germania, 83′)

In qualità di più giovane della famiglia, Sam teme di restare solo e inizia quindi ad allenarsi alla solitudine durante le sue vacanze su un’isola olandese. Ma l’incontro con Tess, che custodisce un grande segreto, lo coinvolge in un’avventura che gli farà capire l’importanza di amare la famiglia.