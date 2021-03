Firenze – I 3 film nominati dall’EFA che il 25 aprile concorreranno per lo Young Audience Award, il premio per Miglior Film europeo per ragazzi assegnato da una giuria internazionale composta dagli stessi ragazzi (12-14 anni).

Il cinema Stensen sta continuando a lavorare sia alla versione in presenza sia alla versione online, sperando che la situazione permetta di riaprire i cinema in tempo. Sarà comunque attiva la giuria online, per dare la possibilità di partecipare anche a chi abita lontano, coinvolgendo tutta Italia. Le candidature per la giuria in presenza sono aperte (clicca sul bottone qui sotto). La prossima settimana si apriranno invece le candidature per la giuria online.

PINOCCHIO di Matteo Garrone (Italia / Francia, 125′) La nuova versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi. Molto fedele al romanzo per ragazzi del 1881, il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo intagliato da Geppetto, tra creature fantastiche realizzate all’insegna di uno straordinario realismo.

THE CROSSING di Johanne Helgeland (Norvegia, 96′) Un film sulla seconda guerra mondiale pensato per i ragazzi e con protagonisti dei bambini. Gerda vive come un’intrepida moschettiera, mentre suo fratello Otto avverte la gravità della situazione. Un giorno scoprono nascosti nella loro cantina Daniel e Sarah, che aiuteranno a fuggire verso la Svezia.