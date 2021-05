Firenze – Al cinema Stensen l’originalissima commedia Babyteeth e il nuovo restauro di Wong Kar-wai Hong Kong Express. Anche in matinées.

Milla è una giovane collegiale dedita allo studio, gravemente malata di tumore. Mentre accarezza l’idea di buttarsi sui binari della metropolitana, irrompe Moses, ventenne tossicodipendente senza fissa dimora. Diversissimi all’apparenza, hanno entrambi alle spalle famiglie borghesi che celano in realtà molte insicurezze: la madre di Milla affronta la malattia della figlia a suon di ansiolitici, il padre è uno psicologo a dir poco bizzarro, mentre la madre di Moses ha cacciato di casa il figlio, dedicandosi solo all’accudimento del fratello più piccolo. Per la famiglia di Milla la relazione che si instaura tra i due è un incubo, mentre per Milla l’improvviso amore per Moses porta nuovamente gioia nella sua esistenza. Vivendo ogni giorno senza ormai aver niente da perdere, quello che pare un disastro annunciato si trasforma allora in un aggraziato lasciarsi andare ai propri sentimenti e al proprio destino.

BABYTEETH è un’originalissima commedia che parla di vita e di morte, alternando scene esilaranti e momenti strazianti, sfiorando con maestria una caleidoscopica varietà di toni, con l’aria, la luce e i colori accesi di una giovinezza che fugge via. Miglior attore esordiente a Toby Wallace al Festival di Venezia 2019.

Proseguono anche UN ALTRO GIRO, il nuovo film di Thomas Vinterberg vincitore del Premio Oscar come Miglior film straniero, con spettacoli esclusivamente in voce originale e sottotitoli italiani per apprezzare al meglio la prova attoriale dei protagonisti. Una parabola sull’alcolismo e sull’utopia dell’essere umano di averne il controllo.

E un ultimo spettacolo del suo concorrente agli Oscar, CORPUS CHRISTI, storia di un ex prigioniero che si spaccia per prete in una piccola comunità rurale.

Per la rassegna dei capolavori di Wong Kar-wai, entra invece in programmazione HONG KONG EXPRESS restaurato in 4K. Un’occasione, per tutti gli appassionati del regista e del cinema asiatico in generale, per ripercorrere questa indimenticabile avventura metropolitana scandita dalle note di California Dreamin’. Nella Hong Kong del 1994 l’agente 223 non riesce a dimenticare Ah Mei, la ragazza che lo ha lasciato, arrivando ad abbrutirsi tanto da mangiare ananas scaduto. Ma quando incontra una donna misteriosa con una parrucca bionda, se ne invaghisce. L’agente 663 frequenta assiduamente un chiosco dove lavora Ah Fei, la quale si innamora di 663 senza che questi però se ne renda conto. Storie apparentemente parallele, che tuttavia parallele non possono essere per un regista che da sempre gioca col Tempo…

Alcuni eventi già confermati della prossima settimana:

giovedì 3 giugno alle 20.30 il terzo film della rassegna su Wong Kar Wai , HAPPY TOGETHER .

, . venerdì 4 giugno alle 20.30 il nuovo film di Duccio Chiarini , L’OCCHIO DI VETRO , in anteprima alla presenza del regista.

, , in anteprima alla presenza del regista. sabato 5 giugno alle 20.30 l’anteprima della commedia francese I PROFUMI DI MADAME WALBERG di Grégory Magne.

Non ci sono prenotazioni, basta acquistare i biglietti online o in cassa.

Per accedere al cinema occorre indossare una mascherina FFP2 o chirurgica (quindi non quelle di stoffa) per tutto il tempo. Anche il bar Alzaia è chiuso (non è infatti consentito togliere la mascherina per bere o mangiare), mentre resta ovviamente aperta la libreria.

All’ingresso sarà misurata la temperatura, registrati i contatti e assegnati i posti dal personale. La capienza è ridotta al 40%, secondo uno schema di distanziamento che tutela la sicurezza di tutti. Sono previsti posti a sedere attigui per i congiunti.

Vi suggeriamo di acquistare i biglietti online sulla nostra pagina LIVETICKET. In alternativa, la cassa del cinema è comunque in funzione dalla mezzora precedente il primo spettacolo.

BABYTEETH (TUTTI I COLORI DI MILLA) di Shannon Murphy, 120′

Un’originalissima commedia che parla di vita e di morte, con protagonista una giovane collegiale che ritrova la gioia di vivere in un amore del tutto fuori dagli schemi.

UN ALTRO GIRO (ANOTHER ROUND) di Thomas Vinterberg, 117′

Quattro insegnanti di liceo decidono di sperimentare in prima persona una teoria che sostiene che un tasso alcolico dello 0,5% migliori relazioni e creatività… Oscar per miglior film straniero. In lingua originale sottotitolata.

CORPUS CHRISTI di Jan Komasa, 116′ – vm 14

Un ex prigioniero si spaccia per prete in una piccola comunità rurale, conquistandola con le sue prediche anticonvenzionali. Candidato agli Oscar per miglior film straniero. Doppiato.

HONG KONG EXPRESS di Wong Kar-wai, 102′ – restaurato in 4K

Un’indimenticabile avventura metropolitana con protagonisti due agenti, le cui vicende scorrono parallele. Spettacoli sia in lingua originale sottotitolata, sia doppiati.

martedì 25 maggio

Un altro giro (ore 16.00) vo sott ita

The Human Voice (ore 18.15) vo sott ita

Corpus Christi (ore 19.00) vm 14

mercoledì 26 maggio

Corpus Christi (ore 10.30) vm 14

Due (ore 16.30)

In the mood for love (ore 18.30)

Un altro giro (ore 20.30) vo sott ita

giovedì 27 maggio

Hong Kong Express (ore 16.00 – 20.30) vo sott ita

Un altro giro (ore 18.00) vo sott ita

venerdì 28 maggio

Hong Kong Express (ore 10.30) doppiato

Babyteeth – Tutti i colori di Milla (ore 16.15)

Hong Kong Express (ore 18.30) vo sott ita

Un altro giro (ore 20.30) vo sott ita

sabato 29 maggio

Babyteeth – Tutti i colori di Milla (ore 10.30)

Un altro giro (ore 16.00 – 20.30) vo sott ita

Hong Kong Express (ore 18.30) vo sott ita

domenica 30 maggio

Hong Kong Express (ore 11.00 – 20.30) vo sott ita

Corpus Christi (ore 16.00) vm 14

Un altro giro (ore 18.15) vo sott ita

lunedì 31 maggio

chiuso

martedì 1 giugno

Hong Kong Express (ore 16.00) vo sott ita

Babyteeth – Tutti i colori di Milla (ore 18.00)

Un altro giro (ore 20.30) vo sott ita

mercoledì 2 giugno

Un altro giro (ore 16.00) vo sott ita

Corpus Christi (ore 18.15) vm 14

Hong Kong Express (ore 20.30) vo sott ita