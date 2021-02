Firenze – Questa settimana entrano in programmazione due film italiani, entrambi presentati da ospiti e registi: Sole, una storia di solitudini che si incontrano e di scoperta di genitorialità, e il ritratto di Nilde Iotti e delle sue fondamentali conquiste nella politica italiana a favore dell’emancipazione femminile.

Venerdì 12 febbraio alle 20.30 SOLE sarà introdotto in collegamento streaming dal regista Carlo Sironi e dal critico cinematografico Emanuele Rauco.

Ermanno è un ragazzo che passa le sue giornate tra slot machine e piccoli furti, mentre Lena è appena arrivata dalla Polonia per vendere la bambina che porta in grembo allo zio di Ermanno e a sua moglie, che non possono avere figli. Per mascherare lo scambio da adozione parentale, Ermanno deve fingere di essere il padre. Alla nascita di Sole, però, tutto cambia: se Lena cerca di negare il legame con la bambina, Ermanno inizia a prendersene cura e tra i due ragazzi cresce un legame inatteso…

Lunedì 15 febbraio alle 20.30 il documentario NILDE IOTTI, IL TEMPO DELLE DONNE, in esclusiva su #iorestoinsala fino al 26, sarà presentato dal regista Peter Marcias e dal critico cinematografico Alessandro De Simone, con un intervento di Paola Cortellesi che ha dato la voce ai pensieri della politica.

A 100 anni dalla nascita, il ritratto di Nilde Iotti, militante del PCI che ha ricoperto per ben 13 anni consecutivi l’incarico di Presidente della Camera dei deputati, lasciando un forte segno nella politica italiana a favore dell’emancipazione delle donne, anche a costo di scontrarsi con i compagni di partito che non vedevano di buon occhio l’ascesa di una donna ai vertici delle istituzioni. Un’occasione per ripercorrerne le vicende umane e le idee e per ricordare (o, per i più giovani, per scoprire) come una serie di diritti non riguardassero l’universo femminile italiano fino a pochissimo tempo fa.

È inoltre sempre disponibile la LIBRARY di film e di animazioni per bambini, che trovate riassunta anche qui sotto (Spaccapietre resta fino al 15 febbraio, La Belle Epoque fino al 17). I film sono in italiano laddove non diversamente indicato.