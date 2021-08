Fiesole – Fino al 22 agosto il cinema è anche al fresco del Teatro Romano di Fiesole. Grandi classici, deliziose commedie americane, autori e visioni d’eccellenza . Tutti i film in lingua inglese sono in versione originale con sottotitoli italiani e i film italiani sono sottotitolati in inglese.

La sera di Ferragosto c’è Pina di Wim Wenders. Il ritorno su grande schermo del film che ripropone le più belle performance della celebre coreografa e ballerina Pina Bausch, che ha rivoluzionato il mondo della danza con le sue suggestive coreografie, diventate leggendarie e qui riprese con sbalorditiva maestria da Wenders.

Giovedì 19 è anche l’occasione per rivedere su grande schermo Vertigo – La donna che visse due volte, uno dei massimi capolavori di Alfred Hitchcock, considerato tra i film più belli della storia del cinema e superbamente interpretato da Kim Novak e James Stewart.

E domenica 22, per approfondire un altro gigante del cinema, il documentario Fellinopolis, alla presenza della regista Silvia Giulietti. Un omaggio a Federico Fellini e a una stagione d’oro del nostro cinema, dove la componente artigianale era ancora preponderante, come mostra il materiale d’archivio sulla giocosa e caotica troupe al lavoro nel mitico Teatro 5 di Cinecittà.

L’omaggio a Mario Martone prosegue invece sabato 21 con Il giovane favoloso, sulla vita di Giacomo Leopardi, interpretato da un bravissimo Elio Germano, meritatamente premiato con il David di Donatello. Un ritratto inquieto, ironico e dirompente di uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, che Martone restituisce come un uomo pieno di passioni e furore, rabbia e dolcezza, in bilico tra slanci di grande vitalità e momenti di profonda malinconia.

Inoltre, martedì 17 il film più premiato dell’anno, Nomadland, che, oltre a vincere Leone d’oro e Oscar, ha consacrato Frances McDormand come miglior attrice protagonista. Statuetta vinta dalla stessa attrice anche per Tre manifesti a Ebbing Missouri, in programma lunedì 16.

Chi ha voglia di commedia non potrà invece perdere l’ingegnoso e divertente giallo Cena con delitto, mercoledì 18, e, venerdì 20, il musical-romantico Yesterday, ossia cosa succederebbe se i Beatles fossero improvvisamente cancellati dalla storia?