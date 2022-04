Firenze – La programmazione del Cinema Stensen. Anima Bella, la storia di una ragazza costretta a crescere prima del tempo per prendersi cura del padre dipendente dal gioco d’azzardo. Un film potente e delicato sul complesso rapporto tra genitori e figli.

Sabato 30 aprile torna da noi il regista Casey Kauffman per presentare una nuova proiezione di Californie, originalissima opera che racconta la crescita di una giovane ragazza di origine marocchina, osservando quante decisioni apparentemente irrilevanti possano determinare il futuro di una persona.

Domenica 1 maggio, in anteprima, il nuovo restauro Il servo, un classico della cinematografia inglese tratto dal romanzo di Robin Maugham. Un raffinatissimo duello psicologico servo-padrone, che ha dato il via alla collaborazione tra Joseph Losey e Harold Pinter.

Martedì 3 maggio l’evento Movieday A riveder le stelle, docu-film che segue un piccolo gruppo di persone che hanno deciso di lasciare telefoni e comodità della società ‘civile’ per immergersi in una natura primordiale e chiedersi se c’è ancora una speranza per il futuro dell’umanità.

Giovedì 5 maggio la serata From Florence to Mont Blanc, organizzata da ITACA The Outdoor Community in collaborazione con il CAI di Firenze e dedicata alla storia di due giovanissimi alpinisti fiorentini, Francesco Bruschi e Francesco Tomè, nonché al fascino senza tempo delle nostre montagne.

Prosegue (sia doppiato che in lingua originale) anche il nostro film Un figlio, potente dramma familiare ambientato in Tunisia e ispirato al cinema di Asghar Farhadi. Fares e Meriem sono una coppia appartenente alla classe medio alta tunisina. In seguito a un incidente, in cui viene gravemente ferito il figlio, la paternità di Fares viene messa in discussione. Quanto conta il legame biologico? Cosa sono disposti a fare i genitori per salvare il proprio figlio.

Foto: il servo di Losey