Firenze – Da questa settimana entra in programmazione allo Stensen Un altro mondo terzo film del francese Stéphane Brizé sul mondo del lavoro, sempre con il bravissimo Vincent Lindon, questa volta nei panni di un dirigente d’azienda. Il film racconta la decisione di una multinazionale di procedere a nuovi licenziamenti per delocalizzare uno stabilimento di componentistica automotive. Il direttore si troverà schiacciato tra le istanze sindacali e la pressione dei suoi capi. izLa sua etica e le vicende familiari lo porteranno a cercare altre soluzioni.

Il nostro territorio ha vissuto un caso simile, con quanto successo alla GKN di Campi Bisenzio e al movimento che ne è seguito, ancora vivo e attivo, come dimostrano le manifestazioni di sabato scorso. Scegliere di proiettare il film è anche un modo per riflettere su una dinamica industriale e sociale che ci riguarda molto da vicino.

#Insorgiamo anche noi, con la forza del cinema.

A seguito della serata in favore della popolazione ucraina, giovedì 31 marzo alle 21.00 un evento dedicato alla società civile in Russia, con la proiezione del reportage Processo alla memoria di Konstantin Goldenzweig, sull’ong Memorial. Introduce Claudia Pieralli, professoressa di Letteratura Russa presso l’Università di Firenze, in dialogo con Anna Stetsenko, docente di Letteratura Russa presso l’Università di Firenze e Roma Tor Vergata.

Venerdì 1 aprile l’anteprima di IONOI, il documentario sul rocambolesco guerrilla tour musicale realizzato dal duo di percussionisti Ninos du Brasil durante il lockdown direttamente nelle case degli italiani. Alla presenza del regista, artista e performer Nico Vascellari e del performer Nicolò Fortuni. Un film emozionante, a tratti esaltante, sull’importanza dell’arte e della creatività

Lunedì 4 e martedì 5 A White White Day, un avvincente noir psicologico ambientato in Islanda, vincitore del Torino Film Festival, con protagonista un poliziotto di mezza età che indaga sulla morte della moglie.

‘nostro’ film dell’anno: il giapponese Drive my car che, dopo i premi a Cannes e ai Golden Globe, ha vinto anche l’Oscar per il Miglior Film Internazionale! Uscito in sala a fine settembre torna in programmazione!