Firenze – Allo Stensen questa settimana, in occasione della COP26 (la conferenza sui cambiamenti climatici attualmente in corso a Glasgow), un evento speciale: giovedì 11 novembre alle 21.00 il film Watermark sarà seguito da un incontro con Costanza Carbonari, ricercatrice in Idraulica Fluviale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze.

Watermark è lo straordinario documentario fotografico di Jennifer Baichwal ed Edward Burtynsky che, grazie a riprese ad altissima definizione, riflette sul fondamentale ruolo dell’acqua nel mondo.

Per approfondire i temi della natura e dell’ambiente coinvolgendo tutta la famiglia, domenica 14 novembre alle 17.00 l’animazione Yaya e Lennie, eccezionalmente alla presenza del regista Alessandro Rak, che ci raggiungerà direttamente da Napoli per commentare il film insieme al pubblico.

Dopo il successo dell’Arte della felicità e di Gatta Cenerentola, Alessandro Rak riflette, in questo inno alla natura e alla libertà, sulla fiducia come fondamento imprescindibile di ogni società funzionale.

Sempre domenica 14 novembre, alle 20.30, in occasione della giornata europea del cinema di qualità e d’essai, proietteremo l’anteprima di Annette di Leos Carax (Holy Motors, Gli amanti di Pont Neuf…), l’attesissimo Premio alla Regia dell’ultimo Festival di Cannes.

Ann (Marion Cotillard) è una diva della lirica che ogni sera muore in scena, Henry (Adam Driver) una star della stand-up comedy che fa morire dal ridere. I due sono una coppia perfetta, ma con la nascita della figlia Annette, una bimba con un dono unico ed eccezionale, la loro vita cambia per sempre…

Un musical drama che prende le mosse dalla canzone So May We Start degli Sparks. La proiezione sarà in lingua originale inglese e francese, con sottotitoli italiani.