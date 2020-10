Firenze – Stoppate le visite dei parenti negli ospedali, il covid comincia a dettare le misure più pesanti di sicurezza. Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Giani, nel corso della diretta FB i cui ha annunciato i contenuti della nuova ordinanza.. “Non possiamo rischiare che negli ospedali il virus si trasmetta”, ha aggiunto.

Stop anche, per un mese, per tutte le attività sportive, di contatto e non, di squadra e individuali, in campo dilettantistico. “Da domani – ha spiegato – saranno interrotte le attività a livello regionale, non l’allenamento che potrà essere fatto durante la settimana, ma i tornei federali”.

Scuola, i provvedimenti sono rimandati ai prossimi giorni, dopo l’incontro fissato per lunedì prossimo col dirigente scolastico regionale e il personale delle scuole. torna i grande auge, la didattica a distanza, con l’obettivo di arrivare a una quota non inferiore al 50% per la didattica a distanza. Il provvedimento dovrebbe riguardare la scuola media superiore per le seconde, terze e quarte classi.

Attività commerciali, le decisioni verrano prese, dice Giani, dopo la concertazione necessaria con le associazioni di categoria, incontro previsto martedì. I provvedimenti incideranno su negozi e grandi centri commerciali, per cui si arriverà a definire il contingentamento.