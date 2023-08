Prato – Sui tagli del Governo a guida Meloni interviene oggi Simone Faggi, vicesindaco e assessore ai servizi sociali del Comune di Prato. Circa il reddito di cittadinanza il vicesindaco spiega: “Non sono innamorato del reddito di cittadinanza ma che lo si chiami con questo nome oppure REI,il provvedimento introdotto dai governi di centrosinistra, quello di cui ha necessità una parte della popolazione è l’integrazione del reddito spoglio di quelle caratteristiche paternalistiche di cui parla il governo. Il dramma è che allo stato attuale a fronte di questo annullamento non è prevista alcuna sostituzione. Sic et sempliciter il governo ha deciso di tagliare lì spostando le risorse in altri provvedimenti che sono del tutto legittimi ma che vanno incontro a quella rappresentanza sociale a cui loro tengono”.

Che succede a Prato?

“La situazione a Prato circa il reddito di cittadinanza è in divenire, perché il provvedimento scatta da questo mese. Penso che tante famiglie saranno colpite e che cercheranno poi risposte dall’amministrazione comunale, in primis dal Sindaco. Ma il Comune non ha la possibilità di mettere a disposizione quell’ingente massa di risorse che veniva garantita dall’integrazione al reddito attraverso lo strumento eliminato brutalmente. È un modo di fare politica che per colpire i furbetti taglia fuori moltissimi nuclei familiari che contavano su una fonte di sostentamento”.

Che pensa di tutto questo?

“Il punto di vista di un amministratore locale è legato ai provvedimenti del governo presi nei mesi scorsi, i cui effetti non si vedranno nell’immediato ma nei prossimi mesi. E al di là dei tagli alla sanità che supera i tagli fatti dai governi precedenti negli ultimi 10 anni, e che questo governo ha esasperato,un’altra emergenza riscontrata da chi è nei servizi sociali ed è in prima linea riguarda l’abolizione del fondo affitti. Una misura che per centinaia di famiglie consentiva di veder rimborsata una o due mensilità. Il fondo affitti nel 2022 a Prato costava 800mila euro come nel 2023, ma il governo quest’anno ha deciso di toglierlo portandolo a zero fondi, e le famiglie purtroppo se ne accorgeranno l’anno prossimo. Come amministrazione comunale per calmierare le scelte del governo, si sono messi come in passato 250mila euro ad integrazione a cui sono stati aggiunti per delibera 650 mila euro. Una somma comunque non sufficiente a fronte del milione e 50 mila euro del 2022 e quindi tante famiglie pratesi ne rimarranno fuori”.

Che succederà?

“Le conseguenze dei provvedimenti del governo si vedranno in autunno,perché è stato deciso di tagliare risorse di integrazione ai redditi più bassi anche dal punto di vista sanitario, oltre al rimborso affitti che è stato azzerato,e dunque siamo molto preoccupati perché presto avremo molte più famiglie che non riusciranno ad arrivare a fine mese”.

Secondo i dati diffusi dall’Inps, sono 140 le famiglie pratesi che hanno già ricevuto l’sms con cui viene annunciato il decadimento della misura di sostegno. Secondo i dati del Pd pratese però la situazione sarebbe molto più preoccupante con 742 persone coinvolte.

A Prato i beneficiari del reddito di cittadinanza sono 1164 nuclei familiari e 2315 persone che percepiscono in media ogni mese un assegno di 537 euro.

Invece per i contributi all’affitto l’anno orribile si prospetta il 2024 quando non solo verrà a mancare il reddito di cittadinanza, ma anche il contributo all’affitto per almeno la metà dei beneficiari.