Firenze – Il sindaco Dario Nardella ha firmato un decreto sindacale che prende atto del parere del collegio degli esperti che, a seguito dell’intervento fatto dalla giunta con le norme sugli studentati, evidenzia che non ci sono più le condizioni per continuare il percorso dei referendum.

“Come avevamo già dichiarato quando abbiamo approvato le delibere di giunta – sottolinea il sindaco – abbiamo massima attenzione al tema degli studentati e degli affitti per gli studenti e lo avremo nei prossimi mesi quando la discussione sulle delibera si sposterà in consiglio comunale. Firenze si conferma apripista nella definizione di nuove norme urbanistiche rivolte a studenti e famiglie colpite da inflazione, crisi economica e caro affitti”.

Intanto, il comitato promotore del Referendum Salviamo Firenze ha lanciato una conferenza stampa per dopodomani, mercoledì 21, alle 11. Ecco la nota: “Abbiamo ricevuto il verbale n.7 degli esperti. Rispettiamo le valutazioni del collegio degli esperti che ringraziamo per il loro lavoro, anche se non possiamo nascondere rilevanti perplessità – è il commento di Massimo Torelli – da una parte c’è un organismo che certifica l’impegno della Giunta a fare approvare 2 cambiamenti rilevanti, in futuro, forse. E questo è positivo.

Dall’altra la difesa legale di Nardella dalla partecipazione popolare, molto simile a quella intrapresa degli imputati nel processi, è stata quindi abile ed ha portato ad un risultato”.

“Certamente positivo per la giunta, che elude la partecipazione popolare, certamente per i gruppi di investimento che, visto che queste 2 norme sono ancora in vigore continueranno a fare grandi affari, forse per la città di Firenze se queste 2 norme saranno abrogate quando si voteranno le osservazioni.

Le nostre valutazioni e future azioni le presenteremo mercoledì 21 mattina in conferenza stampa e n el pomeriggio, assieme alla cittadinanza, di fronte al cantiere della nuova struttura alberghiera in via Mannelli 121, l’ostello del fondo tedesco.”