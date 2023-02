Firenze – L’apertura del tavolo con le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali è per il sindaco Nardella un atto necessario, visto l’urgenza e l’allarme che si alzano attorno al blitz governativo sul Superbonus col suo congelamento. Alle pesanti preoccupazioni di cui si fanno portavoce il settore imprenditoriale e sindacale, corrisponde il lancio da parte del sindaco di Firenze di un tavolo permanente con la rappresentanza delle categorie economiche coinvolte, ma anche l’appello ai grandi soggetti industriali di acquistare questi crediti, in una cornice di solidarietà e aiuto al territorio. Il vertice, che si è tenuto ieri a Palazzo Medici Riccardi, ha visto insieme Ance, Cna, Cgil, Cisl e Uil. Secondo le previsioni dei sindacati, nell’area fiorentina sono almeno 800 i posti di lavoro a rischio. L’impatto complessivo potrebbe riguardare diverse centinaia di imprese nell’area metropolitana a concreto rischio di fallimento. “Il grosso problema riguarda lo stock di crediti incagliati – dice il sindaco Nardella – che, a fronte dei 120 miliardi di crediti riconosciuti, ne vede 80 che si possono assorbire e 40 nel limbo. Molti di questi crediti pesano sia sulle aziende che sulle famiglie. Peraltro, se non si sblocca la cessione del credito, si perdono molti posti di lavoro”. La contromossa annunciata è una proposta al governo che vedrebbe come primo passo lo sblocco della cessione del credito, e successivamente l’introduzione di criteri come l’Isee per favorire le famiglie più fragili. “Altrimenti, ad oggi, gli unici che possono affrontare questo problema dei crediti incagliati sono i soggetti e le famiglie ricche. Questo anche in prospettiva”, dice ancora Nardella.

Altro passo, la costituzione del tavolo permanente, che permetta il monitoraggio della gestione dei crediti incagliati, oltre a vedere anche in prospettiva, come si potrà affrontare nei prossimi anni l’attuazione della nuova direttiva comunitaria che riguarda la necessità di portare le abitazioni sulle classi energetiche più alte. “Ciò che manca è una visione, una strategia da parte del governo – continua i sindaco di Firenze – non c’è nessuna chiarezza. E’ evidente che prima bisogna risolvere il nodo del blocco della cessione del credito e dei crediti incagliati, per mantenere le azinede in grado di lavorare, ma poi bisognerà guardare in prospettiva”.

Il ruolo del tavolo permanente sarà anche quello di monitorare i progetti di Pnrr, in cui il settore dell’edilizia è coinvolto in modo significativo anche per quanto rgiuarda la committenza pubblica. Infine, un allarme molto serio riguarda il fatto che, in questa situazione di difficoltà si stanno inserendo delle società che danno vita a un meccanismo perverso, come spiega Nardella. “Queste società acquistano questi crediti a delle condizioni molto sfavorevoli alle società che si trovano con l’acqua alla gola. Si parla di crediti che partano da 110 e vengono acquistati a 50 o addirittura, nell’area fiorentina, a 40. Siamo di fronte a un vero e proprio strozzinaggio. Ci sono dei soggetti finanziari che si stanno approfittando di questa situazione prendendo per il collo le imprese”. In sintesi, questi soggetti comprano crediti a prezzi stracciati contando sul lucro che possono compiere. “Il rischio è che si ingeneri una catena di illegalità, per cui solleciteremo Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ad aprire gli occhi più di quanto già non facciano, essendo già al lavoro su questo tema”.

Infine, è necessaria una certezza di regole. “Bisogna che il governo dia delle regole certe, da qui a cinque- dieci anni, alle famiglie e alle imprese, senza cambiarle strada facendo, dal momento che, come abbiamo visto, si creano corti circuiti pericolosissimi. L’emergenza è altissima”.

Un altro punto, quello di chiedere anche a società del settore industriale di potere rilevare questi crediti, visto che le banche dichiarano di non avere più fiato per assorbire questa massa di crediti rimasti incagliati. “Faremo un appello anche a società del settore industriale, a grandi aziende, di aiutare il territorio fiorentino ne comparto del’edilizia, comprando questi crediti. si potrebbe innescare un meccanismo di solidarietà che si accompagna anche a una convenienza a favore di chi compra”. Una sorta di rete d’aiuto che dà la misura di quanto sia alto il livello d’allarme. A livello nazionale, le imprese a rischio sarebbero 40mila, 100mila i lavoratori che potrebbero restare sul lastrico da un moento all’altro.