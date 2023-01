Pisa – Nell’ambito del progetto Fap Acli della Toscana per il recupero e la valorizzazione della memoria storica dell’associazione mediante interviste a ex dirigenti, testimoni diretti e spesso protagonisti delle varie fasi storiche delle Acli in Toscana, questo video presenta alcuni aspetti della storia delle Acli di Pisa, una delle prime province a livello nazionale per numero di iscritti, di Circoli e di attività (altri periodi saranno esposti in un secondo video di prossima realizzazione).

Tra l’altro al minuto 1,50 di questo video troviamo un’intervista ad Andrea Valente, il nuovo Presidente provinciale delle Acli pisane recentemente eletto all’unanimità in sostituzione di Paolo Martinelli che è candidato a Sindaco di Pisa per il centro sinistra.