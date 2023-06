Firenze – Sono trascorsi 79 anni dalla strage nel villaggio minerario di Niccioleta, uno dei primi massacri di civili compiuti dai nazifascisti lungo la linea della ritirata dell’esercito tedesco. Tra il 13 e il 14 giugno 1944, la ferocia dei reparti di polizia nazisti, formati da soldati italiani, ufficiali e sottufficiali prevalentemente tedeschi, fece 83 vittime, tutti giovani minatori che lavoravano nella miniera di pirite.

Ancora oggi quell’eccidio, avvenuto nel territorio di Massa Marittima (Gr) medaglia d’argento al valori militare per la Resistenza, è una ferita aperta per la comunità locale, e non ha visto perseguiti coloro che avevano ordinato ed eseguito la strage, a eccezione della condanna per collaborazionismo ed omicidio di alcuni fascisti di Niccioleta.

Domenica 11 giugno, dalle 9.30, a Niccioleta, la prima delle giornate di commemorazione organizzate dal Comune di Massa Marittima insieme a Anpi, Isgrec (Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea) e alla Regione Toscana. Parteciperà, tra gli altri, l’assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini che porterà il saluto della Regione alla cerimonia in programma in piazza del Minatore dalle 10.30. A seguire il corteo per la deposizione della corona al monumento dei Martiri, con la partecipazione della banda di Torniella.