Firenze – Eros e Thanatos, luce e buio, bellezza e morte. Dove va Morte quando vuole imporre il suo dominio? Dove c’è Amore e Bellezza . E’ questa la sintesi che sulle parole di Stefano Massini dà il senso dell’intervento del sindaco Dario Nardella, nell’incontro che si tiene sull’arengario di Palazzo Vecchio, di fronte a una platea cittadina attenta, sul tavolo la strage più dolorosa, senza senso, più incomprensibile della storia cittadina almeno degli ultimi 30 anni. Tanti sono, da quando quel fiorino imbottito di esplosivo saltò, portandosi via due bimbe, due genitori, uno studente, un pezzo della Firenze del cuore, ferendo una quarantina di persone e lesionando per sempre la coscienza collettiva della città. Ne parla il sindaco Nardella, con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, ma in realtà con la città che si interroga, ancora, trent’anni dopo, anche perché tutto non è stato detto, tutto non è stato svelato.

Il ricordo del sindaco , allora diciassettenne, fa da eco a questo silenzioso ricordo collettivo che aleggia sulla piazza. Da eco e quasi da grancassa, come se si riflettesse e rimbalzasse al di là dalle mura venerabili di Palazzo Vecchio, scivolando e rimbalzando sulla Loggia dei Lanzi, amplificando quella terribile domanda silenziosa che ancora i famigliari delle vittime si pongono e ci pongono. Parla, il sindaco, del filo rosso della resilienza che ha attraversato Firenze, il sindaco, prospettando il brivido della cieca violenza di Tahanatos, che avrebbe voluto ratterrare, polverizzare, gli interi Uffizi, per divorare la Bellezza, l’Amore, la Gioia. Fu solo un caso, ma quelle fauci di tenebra riuscirono tuttavia a portare via amore e belllezza, nelle vite che vennero mietute.

Applausi per i magistrati che si contrapposero alla Morte, la vollero trascinare su banco degli imputati. Gabriele Chelazzi, Antonino Capponnetto, Piero Vigna. Per quest’ultimo, l’annuncio che la giunta comunale gli intitolerà il Parco prospiciente al Palazzo di Giustizia.

E dall’oggi, giunge il monito delle infiltrazioni mafiose sul territorio fiorentino e toscano. Come combattere questa terribile guerra? Il sindaco chiama in causa “le scuole, il mondo dei media, ricordando che il tratto camaleontico della criminalità organizzata è l’aspettò più pericoloso, diabolico col quale ci dobbiamo misurare”. Necessario parlare del Pnrr, del rischio che quei denari possano diventare preda delle cosche, “nessuna città può ritenersi estranea al tentativo che la criminalità organizzata possa insinuarsi nel grande affare del Pnrr”.

Controllo, e soprattutto semplificazione burocratica, regole più snelle e controlli rigorosi “possono generare anticorpi”. Ma il vero tema, dice Nardella, è ripartire dalle scuole, perché è un fatto, la mafia odia e colpisce la cultura. Oltre alle vittime. Il perché è evidente: ”La cultura è libertà” dice Nardella. E quindi, l’antitesi di mafia.