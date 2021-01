Firenze – E’ a un’agenzia, l’Agenzia Dire, che la maggioranza di Palazzo Vecchio affida un messaggio rassicurante: se a Roma Italia Viva strappa, non c’è nessun motivo che ciò succeda anche a Firenze, dove l’ingresso dell’assessora ai lavori pubblici, Università e ricerca e Protezione civile Titta Meucci ha segnato l’allargamento della giunta al gruppo renziano. Se l’ombra lunga dello strappo romano si propaga in tutto il Paese, a Firenze, dunque, per ora, non si configurano cambiamenti. Anche perché, è questo il ragionamento raccolto da “Dire”, la maggioranza che tiene in piedi la giunta fiorentina non è quella romana, dal momento che in Palazzo Vecchio il M5S è all’opposizione: dialogante, ma all’opposizione. Anche il capogruppo dei dem in Comune, Nicola Armentano, conferma al momento l’assenza di ripercussioni.