Viareggio – Si è inaugurata Domenica 5 Settembre la mostra intitolata ” : ”a Viareggio presso la Casa dei Diritti in Via del Signore 6 Viareggio. La mostra nasce da una collaborazione tra il Gruppo Fotografico Versiliese e l’associazione Libera Viareggio Presidio Rossella Casini. La mostra fotografica ” : ” presenta una selezione di foto di alcuni soci del Gruppo Fotografico realizzate in varie parti del mondo.

Le foto raccontano la vita di tutti i giorni cogliendone i vari aspetti dal gioco, al lavoro, al passatempo, all’attualità, le immagini sono in bianco e nero. Vita vera, come dice il titolo della mostra, raccoglie la spontaneità dei gesti, dei volti, delle scene che l’occhio attento del fotografo riesce a raccontare.