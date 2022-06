Firenze – Una situazione insostenibile per i residenti di via Porpora, che oggi, in circa una sessantina, sono scesi in strada per protestare contro la realizzazione dei parcheggi a striscia gialla per i carabinieri del nucleo antisofisticazione che si trovano all’angolo della strada con via Psisiello.

Una protesta che, come dicono i residenti, si rivolge in particolare contro la sottrazione di 22 posti auto in una zona in cui il parcheggio offre grosse problematiche. Inoltre, con i paletti posti al bordo della strada, vengono rese inaccessibili delle zone che servivano ai residenti per parcheggiare nel caso in cui tutti i posti “ufficiali” fossero stati occupati. Altri circa 15 posti. Sul luogo della protesta si è recato il capogruppo comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi. “Urge una sostanziale modifica del progetto – commenta Draghi – per non rendere invivibile una zona ad alta residenza, sono venuto per ascoltare le proteste degli abitanti”.