Firenze – Lo striscione ingiurioso apparso oggi su Palazzo Vecchio contro il trasferimento di Vlahovic alla Juventus, che paragona Commisso a Joker, scatena le reazioni di Palazzo Vecchio. “La Polizia Municipale è intervenuta prontamente per togliere lo striscione messo stamattina a Ponte Vecchio – dice l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese, ringraziando gli agenti per averlo rimosso subito dopo la segnalazione – condanniamo l’immagine offensiva rivolta al patron della Fiorentina così come condanniamo e respingiamo le offese e le minacce ai danni di Vlahovic. Le vicende sportive possono far discutere ma deve rimanere tutto nell’ambito della civiltà” ha aggiunto Albanese. Le indagini per scoprire gli autori dell’atto, che si svolgeranno anche consultando le telecamere di sorveglianza, sono adesso coordinate dalla Polizia di Stato con cui sta collaborando la Polizia Municipale.