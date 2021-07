Firenze – Il supermercato Coop.fi è temporaneamente chiuso dopo l’incendio che l’ha colpito il 3 giugno, sebbene la Cooperativa fin dai primi giorni successivi al rogo si sia impegnata con una serie di iniziative e servizi per limitare al massimo i disagi dei soci nella spesa quotidiana. Si stanno già svolgendo i lavori per la realizzazione di un punto vendita temporaneo nello spazio del parcheggio che potrà consentire a soci e clienti di fare la spesa nel quartiere.

Il nuovo punto vendita temporaneo avrà una superficie di 1.500 mq, sarà insediato sotto una tensostruttura, occuperà lo spazio del parcheggio laterale (verso via del Roncolino) e comprenderà tutti i reparti di un tradizionale supermercato, compreso il banco per gastronomia, forneria e carni. L’inaugurazione è prevista per la fine del mese di luglio.

Accanto al corpo principale la Cooperativa realizzerà una struttura più piccola, che ospiterà i servizi al cliente, tutte le attività del box informazioni e il Click and Collect destinato a soci e clienti del bacino di utenza di Ponte a greve. Sarà così possibile fare la spesa online e passare poi a ritirarla fisicamente.

Ove richiesto, si potrà anche dotare il parcheggio di strutture temporanee per ospitare i servizi pubblici (poste e farmacia) presenti nel Centro.

Procedono comunque naturalmente i lavori per il ripristino del supermercato e della galleria interna al Centro. Di quest’ultima, dopo una prima parziale verifica si stima ragionevole programmarne la riapertura sin dalla seconda metà del prossimo settembre della stragrande maggioranza delle attività ivi insediate. Tempi invece più lunghi per la ricostruzione del punto vendita Coop.Fi e dei pochi locali in galleria più seriamente danneggiati.

Continuano intanto le iniziative predisposte da Unicoop Firenze per ridurre i disagi per soci e clienti della zona di Ponte a Greve: fra queste, fino a sabato 4 settembre, lo sconto del 10% sulla spesa fatta nei Coop.Fi della Toscana da parte di soci residenti e domiciliati nel bacino di riferimento del Centro*Ponteagreve (nel dettaglio, lo sconto viene applicato ai seguenti CAP: 50018 Comune di Scandicci – 50023 Comune di Impruneta – 50026 Comune di San Casciano – 50124 – 50142 – 50143 Comune di Firenze). Inoltre, fino all’apertura del punto vendita temporaneo restano attivi i servizi di navetta gratuita verso il punto vendita Coop.fi di Lastra a Signa e le aperture festive allungate nei supermercati della zona. Nel dettaglio il punto vendita Coop.fi di Lastra a Signa resterà aperto la domenica dalle 8 alle 20 e saranno aperti la domenica mattina 8-13 anche i negozi di Scandicci viale Aleardi, Firenze Isolotto viale Talenti, Tavarnuzze, Scandicci Casellina, Scandicci Vingone via Masaccio, Firenze via Carlo del Prete, Firenze Le Piagge via Lombardia. Per il ritiro dei prodotti acquistati su Piuscelta e per il servizio Prenotalibro, i soci potranno fare riferimento al punto vendita di Lastra a Signa.

Maggiori informazioni https://www.coopfirenze.it/ iniziativeponteagreve