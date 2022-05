Firenze – Sembra una questione meramente tecnica, ma non lo è. O almeno non del tutto. All’interno del prossimo piano operativo gli studentati resteranno nel direzionale, perché “è un servizio”. La risposta della Giunta è stata data in conseguenza a un question time dei consiglieri comunali di Spc Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, “richiamando nuovamente la legge regionale sulle strutture rcettive”.

“La strada per risolvere i problemi emersi anche sulla stampa in questi giorni sembra essere la quota da riservare a fasce bisognose e meritevoli di studentesse e studenti. Inoltre si procederà a ridurre i 90 giorni, ci è stato riferito – spiegano i deu consiglieri – Ma sul tema dei controlli? La Polizia Municipale ha effettuato alcuni controlli per lo Student Hotel e Camplus, ma le irregolarità riscontrate non erano legate alla tassa di soggiorno. Sono stati effettuati due controlli nel 2019, per rimuovere una pubblicità apposta nel 2018 e per attività di acconciatura all’interno della struttura.

Dispiace che si pensi così di rispondere alle posizioni delle categorie di albergatrici e albergatori: c’è una questione politica generale, legata ai bisogni della cittadinanza e al modo di vivere il territorio”.

Concludono Bundu e Palagi: “Gli studentati come opportunità su cui investire tanto quanto desiderato da chi ci governa ci sembrano un errore, a cui le misure palliative annunciate oggi non riusciranno a dare risposte efficaci”.