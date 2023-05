Firenze – Studentati pubblici, la protesta delle tende degli studenti fa emergere una mappatura degli edifici che potebbero essere candidati alla bisogna, a Firenze, da parte del sindaco Nardella, che consegna il documento alla ministra Bernini, come dichiarato in una nota stampa. Sulla questione interviene però il gruppo consiliare di Palazzo Vecchio Sinistra Progetto Comune che, citando le parole del sindaco circa la mappatura inviata alla ministra Bernini, dirama una nota: “Caro Sindaco, ma non è lo stesso elenco che la Giunta ha inviato alla Regione Toscana da oltre un anno? Perché allora in tutto il 2022 la Regione Toscana, governata sempre dal Partito Democratico, non ha partecipato a nessun bando PNRR (o altro) per nuovi studentati pubblici a Firenze? E perché lei si è esposto pubblicamente solo ora e nei confronti del governo di centrodestra, e non anche lo scorso anno nei confronti dei suoi compagni in Regione e al Governo?”.

Continua la nota: “Nel 2022, per Firenze, l’assessorato all’Urbanistica ha presentato due progetti. Uno all’ex Caserma Lupi di Toscana, attraverso Casa S.p.A. e l’altro a San Salvi, previo accordo con l’Azienda USL Toscana Centro (proprietaria degli edifici). E l’Assessora di competenza è stata poi “fatta fuori”.

Circa la Regione Toscana, i consiglieri Palagi e Bundu ricordano: “La Regione Toscana per nuovi studentati pubblici ha presentato solo 4 progetti nel 2022 (salvo aggiornamenti più recenti non di nostra conoscenza): 3 per Pisa e 1 per Siena. Ma il Sindaco non ci pare abbia protestato, o detto qualcosa.

Presenteremo in forma scritta le nostre domande, per sapere se ci sono novità su questa vicenda”.

Concludono Bundu e Palagi: “Ma resta un fatto: il Sindaco ha governato per nove anni, non è a inizio mandato, e che intervenga solo dopo le proteste delle tende degli studenti non è ammissibile. E nel gioco polemico tra PD e destre, a rimetterci sono le studentesse e gli studenti”.